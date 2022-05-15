VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin Kışlasında yangın paniği
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
TEKNOFEST heyecanı başlıyor! Samsun'da renkli anlar
Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 15 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Konya'da zehirlenme paniği! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
Zelenski'den Rus işgalcilere karşı hamle!
Sadece 5 bölüm çekebildiler
Deniz'i Diva'ya benzettiler
Eşinin soyadını sildi
Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
İnci kefalinin gece yolculuğu
Bu koro imam ve hafızlardan oluşuyor
Kanarya sesleri arasında ayakkabı tamiri
Kilosu 10 bin liradan satılıyor Siparişlere yetişemiyor
Twitter'da yanıtlara beğeni geliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan muhalefete tepki!
Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme!
"Erdoğan'la görüşmeye hazırım"
Menderesler helikopterden görüntülendi
Arabesk gecesi
Ceylan Monroe
15 Mayıs 2022 Pazar 23:57:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 23:57:00

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Somali'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turdaki adaylardan hiçbirinin oyların 3'te 2'sini alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura kaldı.

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda da kazanan çıkmayınca üçüncü tura kaldı.

İHA'da yer alan habere göre, Somali'de uzun bir sürenin ardından düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 36 adaydan hiç biri oyların 3'te 2'sini alamamış, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani 65, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi 59, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 52 ve eski Başbakan Hassan Ali Kheyre 47 oy alarak, ikinci tura kalmıştı.

Bir milletvekili koltuğu tartışmalı olduğu için oy verme işlemine katılmazken Başkent Mogadişu'da 329 milletvekilinden 328'inin oy kullandığı seçimin ikinci turunda, en yüksek oyu eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed aldı. Mahmud ve Muhammed üçüncü ve son turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak, en çok oyu alan aday ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı olacak.

OY SAYIM İŞLEMİ SIRASINDA SALDIRI

Terörist grupların muhtemel saldırılarından kaçınmak için milletvekilleri Halane Kampındaki havaalanında bulunan bir hangarda oy verirken, ilk tur oylarının sayıldığı sırada havaalanı yakınlarına havan topu düştüğü ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Halane Kampı, Afrika Birliği'nin Somali'deki misyonunun ana askeri üssü olarak bilinirken, diplomatik misyonlar ve yardım kuruluşları da burada yer alıyor.

Mogadişu'da 33 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Dün seçim nedeniyle Mogadişu'da 33 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dün yerel saatle 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı yarın yerel saatle 06.00'da sona erecek.

Etiketler : SOMALİ SEÇİM AFRİKA
Evlilik teklifi beklentisi

Evlilik teklifi beklentisi
Ege açıklarında yeni yaş kutlaması

Ege açıklarında yeni yaş kutlaması
Öğrencilerin en iyileri

Öğrencilerin en iyileri
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Annelik en güzel duygu

Annelik en güzel duygu
Taraftarın isteğini geri çevirdi

Taraftarın isteğini geri çevirdi
Albüm heyecanı

Albüm heyecanı
Bebeği sette doğuracaklar

Bebeği sette doğuracaklar
Eşine tam destek

Eşine tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX