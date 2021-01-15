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15 Ocak 2021 Cuma 18:31:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 18:31:00

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili ek genelge! 81 ile gönderildi

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İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderdi. Araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile randevusu bulunan taşıt sahipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre; araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI:

Genelgeye göre; araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak

Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Genelgeye göre; araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak

Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler neticesinde “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye” ekleme yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Alınan kararlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Etiketler : bakanlık koronavirüs genelge
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