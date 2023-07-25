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25 Temmuz 2023 Salı 08:46:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 08:46:00

Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi

Kaynak: AA

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Büyükçekmece'deki hastaya şiddet olayının gerçekleştiği engelli bakımevinin faaliyetlerine son verilmesinin ardından, burada hizmet alan vatandaşların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, özel bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmesinin ardından, bakımevinde sevk işlemleri başladı.

Gece saatlerine kadar devam eden sevk işlemleri sırasında polis ekiplerinin bakımevi ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı, burada hizmet alan vatandaşların da ambulans ve özel araçlarla sevkinin gerçekleştiği görüldü.

- OLAY

İstanbul Valiliğince ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen hastaya şiddet olayının gerçekleştiği görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı ve bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiği bildirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçmiş, görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yapmış, özel bakımevinin, idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:

"Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Valiliği Özel Gözlem Engelli Bakımevi
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