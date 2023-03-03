Şişli'de patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Şişli Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan gecekonduya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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