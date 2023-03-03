03 Mart 2023 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 11:08:00
Şişli'de patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Şişli Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda patlama meydana geldi.
Şişli Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan gecekonduya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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