Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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