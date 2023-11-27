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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Dezenformasyon bülteninin 101. sayısı yayımlandı
27 Kasım 2023 Pazartesi 18:27:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 18:27:00

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: AA

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Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : Şırnak operasyon terör örgütleri gözaltı
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