Şırnak'ta askeri araç devrildi! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Kaynak: AA
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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