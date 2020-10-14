Silah kaçakçılarına Bursa'da operasyon! 11 gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 500 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan baskında 11 zanlı kıskıvrak yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını belirledi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bazı adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle operasyon başlattı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.