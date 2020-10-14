Silah kaçakçılarına Bursa'da operasyon! 11 gözaltı
Kaynak: AA
Bursa Emniyet Müdürlüğü, düğmeye bastı, Gemlik'te 500 polisin katıldığı bir operasyonla çok sayıda adrese yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 11 zanlı da gözaltına alındı...
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 500 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan baskında 11 zanlı kıskıvrak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bazı adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle operasyon başlattı.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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