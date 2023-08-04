VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz
Pentagon: Siber altyapımızı güçlendirecek yeni bir program başlattık
Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Beşiktaş Çarşı'da Esenyurt sahnesi
04 Ağustos 2023 Cuma 07:43:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 07:43:00

Sıcakta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

ABONE OL

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki taş işçileri, Nemrut Dağı eteklerinde çıkardıkları volkanik kaya kütlelerini parçalayarak ekmeklerini kazanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki taş işçileri, Nemrut Dağı eteklerinde çıkardıkları volkanik kaya kütlelerini parçalayarak ekmeklerini kazanıyor. Bölgede bina, cami, minare, mezar ve çeşme yapımında tercih edilen volkanik kayaları balyoz, manivela ve büyük mıhlarla parçalayan işçiler, zorlu ekmek mücadelesine sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Etiketler : Sıcakta Bitlis Ahlat ilçesi
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX