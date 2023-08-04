Sıcakta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki taş işçileri, Nemrut Dağı eteklerinde çıkardıkları volkanik kaya kütlelerini parçalayarak ekmeklerini kazanıyor.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki taş işçileri, Nemrut Dağı eteklerinde çıkardıkları volkanik kaya kütlelerini parçalayarak ekmeklerini kazanıyor. Bölgede bina, cami, minare, mezar ve çeşme yapımında tercih edilen volkanik kayaları balyoz, manivela ve büyük mıhlarla parçalayan işçiler, zorlu ekmek mücadelesine sabahın erken saatlerinde başlıyor.