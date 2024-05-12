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12 Mayıs 2024 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 10:00:00

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yarın Türkiye'ye geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Miçotakis'i kabul edecek. Ziyaret, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından son derece önemli.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yarın Türkiye'ye geliyor. Konuk başbakan Ankara ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ilişkilerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırmadan bilim ve teknolojiye, tarımdan, turizme çeşitli alanlarda ortak eylem planlarının devam ettirilmesi hedefleniyor.

Kolaylaştırılmış vize prosedürü, düzensiz göç ve terörle mücadele konuları da masadaki başlıklar arasında.

TİCARET HACMİNİN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihindeki Atina'yı ziyareti ile ilişkilerde yeni bir süreç başladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi bulunuyor. Yunanistan Başbakanı'nın ziyaretinde, ortak hedefler çerçevesinde bu kapasitenin 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

Etiketler : türkiye recep tayyip erdoğan yunanistan kiriakos miçotakis ziyaret
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