SİBERGÖZ operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen "Sibergöz-33" ve "Sibergöz-34" operasyonlarında 63 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde'de nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Sibergöz-33 Operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 16 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

SİBERGÖZ-34 OPERASYONU'NDA 47 GÖZALTI

11 ilde de nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyenlere yönelik Sibergöz-34 Operasyonu düzenlendi.



Operasyonda 47 şüpheli yakalandı.