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06 Mayıs 2024 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 12:30:00

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: AA

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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Nisan-5 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Etiketler : van göçmen kaçakçılığı operasyon
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