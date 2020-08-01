  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atatürkçü dedikleri derneği Atatürk kapatmış
Almanya'da enflasyon 4 yıl sonra sıfırın altına düştü
Gece kontrol altına alınan Manisa'daki orman yangını yeniden başladı
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 156 bin 772'ye yükseldi
Sevgilisini canice öldüren sanığın 'iyi hal' indirimi kaldırıldı
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 32 bini aştı
Muğla'da 67 sığınmacı yakalandı
Sağlıklı beslenmede nelere dikkat edilmeli? İlknur Özkuş açıkladı
Elife nine açıkladı... 106 yıllık yaşamın sırrı doğal beslenme
Sabiha Gökçen'den de Rusya uçuşları yeniden başladı
İran açıkladı: Teröristbaşı Cemşid Şarmehd'i yakaladık
Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe atan cani için ağırlaştırılmış müebbet istemi
100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya karşılıklı seferler başladı
Tatilciler Aydın Söke'de 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu
İzmir'de orman yangını çıktı
"Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle çalışıyoruz"
Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı
Çin'den yola çıkan 1056 dev tren Kocaeli'ye ulaştı
Bakan Dönmez duyurdu! 1 Ağustos itibariyle devrede
Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermiyor
01 Ağustos 2020 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 17:00:00

Sevgilisini canice öldüren sanığın 'iyi hal' indirimi kaldırıldı

ABONE OL

Bursa'da tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren Ümit Varol'a (32), yerel mahkemece verilen 'müebbet hapis' cezası, Bursa Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Mahkeme heyeti, sanık Ümit Varol'a, yerel mahkemenin verdiği cezadaki 'iyi hali' kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 25 Eylül 2018'de, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever ile iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde tartışmaya başladı. Varol, Vatansever'in üzerine benzin döküp, ateşe verdi ardından kadını yola attı.

Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şengül Vatansever hastaneye kaldırıldı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol da hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a sevk edilen yaralılardan Şengül Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YEREL MAHKEME 'MÜEBBET HAPİS' CEZASI VERDİ

Tutuklu sanık Ümit Varol, Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "Keşke bu olay yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce Şengül ile sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti sanığa 'tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 'iyi hal' uygulayarak, müebbet hapis cezası verdi.

İYİ HAL KALDIRILDI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından, Şengül Vatansever'in yakınlarının avukatı Koray Ağdaş tarafından Bursa Bölge Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu.

Bunun üzerine yeniden Bursa Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Ümit Varol, kaldığı cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz alan Varol, eski savunmalarını tekrarlarken, Şengül Vatansever'i tasarlayarak öldürmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ümit Varol'un üzerine atılı canavarca hisle kasten adam öldürmek suçunu işlemiş olduğu yönünde tanık beyanları, adli raporlar ile toplanan diğer delilleri dikkate alarak, avukat Koray Ağdaş'ın 'iyi hal' indirim uygulanmaması talebini kabul etti ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER