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15 Şubat 2024 Perşembe 07:03:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 07:03:00

Sevgililer Günü'nde mutluluğa toplu ‘evet'

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Şehitkamil'de evlenmek isteyen 26 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Şehitkamil Nikah Salonu'nda (ŞNS) buluşan çiftlerin nikahları, aileleri, akrabaları ve dostlarının şahitliğinde kıyıldı.

Gaziantep Şehitkamil'de evlenmek isteyen 26 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Şehitkamil Nikah Salonu'nda buluşan çiftlerin nikahları, aileleri, akrabaları ve dostlarının şahitliğinde kıyıldı.

Etiketler : gaziantep nikah 14 şubat
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