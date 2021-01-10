  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
12 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar'dan WhatsApp kararı... 'Ayrılıyorum'
Bakan Dönmez'den Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması açıklaması
Trump'ın avukatından dikkat çeken Twitter yorumu
Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı
Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
İngiltere Kraliçesi koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması
9 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Lice'den acı haber... 1 jandarma personeli şehit oldu
"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır"
"Terörle bağlantılı eylemin fikir özgürlüğüyle alakası yok"
Talimatla CHP'li Engin Ertaç'a verilmişti: Adrese teslim ihaleye iptal
BAE'nin Türkiye'yi hedef gösteren sözlerine Katar'dan sert tepki
İhracatçıya Şikago'da üs
Başkan Erdoğan imzaladı: Bakan yardımcılığına yeni atama
Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor
56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
Apple, otomobil için düğmeye bastı
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek
Kırbaçsız şampiyondan itiraf: Atların boşuna canını yakmışız
Felçli köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Gece güvenlik, gündüz ressam
10 Ocak 2021 Pazar 01:42:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 01:42:00

Selçuk Bayraktar 'WhatsApp' kararını sosyal medyadan açıkladı: Ayrılıyorum

ABONE OL

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşmayı zorunlu tutan kararı sonrası, Whatsapp'tan ayrıldığını bildirdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını bildirdi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum.
Kullandığım mesajlaşma programları: BiP
Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram ve Signal
Etiketler : Selçuk Bayraktar WhatsApp Telegram Signal Bip
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması

İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı

İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Burcu Esmersoy'un bakım günü

Burcu Esmersoy'un bakım günü
Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum

Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum
Demet Akalın indirime gitti

Demet Akalın indirime gitti
Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"

Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER