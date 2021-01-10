Selçuk Bayraktar'dan WhatsApp kararı... 'Ayrılıyorum'

10 Ocak 2021 Pazar 01:42:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 01:42:00
Selçuk Bayraktar 'WhatsApp' kararını sosyal medyadan açıkladı: Ayrılıyorum
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşmayı zorunlu tutan kararı sonrası, Whatsapp'tan ayrıldığını bildirdi.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını bildirdi.
Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum.
Kullandığım mesajlaşma programları: BiP
Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram ve Signal
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