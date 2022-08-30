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30 Ağustos 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 17:00:00

Selçuk Bayraktar: Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da başladı. Açılış töreninde konuşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 'Ambargo sopası sallayanlar, biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar. Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için azimle yürüyeceğiz' dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreninde Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcılığa başkaldırı budur. Bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele günüdür. 2023-2024-2025-2053 ve hatta 2071'de Teknofest'leri yapmaya devam etmeliyiz.

600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Yarışmalardaki fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli.

2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle Teknofest için ilk kez yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB Başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine Teknofest'i anlattığımızda çok heyecanlandılar. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz Teknofest'e teveccüh gösterecek mi? İnsanlarımız akın akın Teknofest'e geldi.

Teknofest'in ilk sabahı on binlerce gencin akın akın gelmesiyle alan rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü, hayallerimiz gerçek olmuştu. Yaptığımız bu işin aynen 2005'te olduğu gibi önünün açık olduğunu hissettim.

Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon ve yenilik getiremiyorsanız, durduğunuz yerde sayıyorsanız menzile varmanız asla mümkün değil.

Bu habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar.

Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için azimle yürüyeceğiz. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. Tüm insanların onur ve barış içinde yaşadığı bir Kızılelma.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

Etiketler : TEKNOFEST KARADENİZ Bayraktar Kızılelma insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma
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