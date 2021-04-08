Şehitlerimizi uğurladık

Kilis'te konuşlu 1. Hudut Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Feramuz annesi Remziye, eşi Ayşen Cansu Akdal ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Moğul, Vali Coşkun ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken 2 aylık eşi Akdal'ı askerler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Şehit Akdal'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG üyelerince dün düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal ile Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit olmuştu.

Şehit Çakır'ın cenazesi Bursa'nın İnegöl ilçesinde defnedildi

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi, Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevi önünde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Organize Sanayi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Hasan, annesi Saniye, eşi Gülşah Çakır ve yakınları ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansa götürülürken, eşi Gülşah Çakır, "Gökhan beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehitlikteki törene İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

Çakır'ın cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Hastane Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Şehitlikte Çakır'ın ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin fotoğrafını ve tabutuna sarılan Türk bayrağını aileye teslim etti.

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.