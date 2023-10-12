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12 Ekim 2023 Perşembe 07:52:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 07:52:00

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'nun tezkere kararına tepki!

Kaynak: Sabah

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Tezkereye hayır oyu vereceğiz' açıklamasına şehit aileleri, 'Biz gururluyuz ama onlar bunu anlayamaz. CHP hiç şaşırtmadı. HDP'ye diyet borcunu ödüyor.' sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tezkereye hayır oyu vereceğiz' açıklamasına tepki yağdı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden şehit kızı Gülay Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu ben babamı Dünya Kız Çocukları Günü'nde, yani 11 Ekim günü Suriye'den atılan bir havan mermisiyle kaybettim. 4 yıldır her pencereden sınıra baktığımda yaşadığım acılar tazeleniyor. Bu acımız hiç dinmedi, PKK'ya öfkemiz de hiç bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu her grup toplantısında 'Sınır namustur' sözünü Ankara'dan rahat bir şekilde kullanabiliyor. Eğer bu sözünde samimiyse gelip bizler gibi Suriye'ye bakıp öyle söylesin. Biz sadece canlarımızı değil, evlerimizi de kaybettik" dedi.

Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: Kılıçdaroğlu'ndan ne bekleyebilirdik. Yazıklar olsun. Onun bu terör sevici tutumunu şehit aileleri asla unutmayacak. Oğlumun ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan devletimizin, Cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız.

"CHP BİZİ ŞAŞIRTMADI"

Sabah'ın haberine göre, Suriye'de 4 yıl önce şehit olan Konyalı Yunus Mermer'in babası Recep Mermer: Bizim çocuklarımız sınır ötesine tatil için değil, vatan, millet, bayrak için gidiyor. Yeri geliyor günlerce uyumuyor, çamurun, yağmurun içinde yatıyorlar. Annesi şehit olmadan bir gece önce oğluma geri dön dediği halde oğlum, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' dedi ve gelmedi. Ben o topraklarda oğlumu şehit verdim. Biz gururluyuz. Ama onlar bunu anlayamaz. CHP her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmadı.

"HDP'YE DİYET BORCUNU ÖDÜYOR"

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: Şaşırdık mı, şaşırmadık. Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterirken Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiçbir kez doğruyu göstermedi. Terör örgütünün yandaşlarıyla ittifak yapan birinden zaten bu oylamada evet oy vermesini beklemek hatadır. Kılıçdaroğlu tezkereye hayır oyu vermekle HDP'ye olan diyet borcunu ödüyor.

1993 yılında Elazığ-Bingöl karayolunda teröristler tarafından durdurulan otobüste 33 erin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Adanalı gazi Erkan Umay ise şunları söyledi: Eğer askerlerimiz orada olmazsa Suriye terör yuvası olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır oyu vereceğine söylemesine şaşırmadık tabii. Yine kendine yakışanı yaptı Bay Kemal.

"TERÖRLE OMUZ OMUZA"

Bursa'da esnaflık yapan Mahmut Baydar: Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ve çok büyük mücadelelerle kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ne hale getirildi. Partinin başındaki zat, teröre açıkça destek verenlerle omuz omuza.

CHP-HDP ZİHNİYETİ AYNI

Diyarbakır'da bulunan Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Büyükburç: Kardeşimi 90'lı yıllarda şehit verdim. Kılıçdaroğlu ne zaman ülkesinin yararına bir şey yapmış ki, tezkereye de evet desin. Onlardan ancak bu beklenirdi. Şu an CHP zihniyeti HDP ile aynıdır. HDP ve PKK'nın diliyle konuşuyorlar.

Etiketler : chp tepkisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tezkereye hayır oyu Şehit aileleri HDPye diyet Tepki Gurur
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