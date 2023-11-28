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28 Kasım 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 08:15:00

Saygıda kusur etmediler

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul bahçesindeki istiklal marşı törenine geç kalan 3 öğrenci, marşın okunduğunu duyunca saygı duruşuna geçti. Sosyal medyaya yansıyan o anlar görenleri duygulandırdı.

KOŞARKEN BİR ANDA DURDULAR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çıkrık Mahallesi'nde kaydedilen ve görenlerin içini ısıtan görüntülerde, 3 öğrenci her pazartesi yapılan istiklal marşı törenine geç kaldı. Okul bahçesi dışındayken, istiklal marşı törenin başlaması üzerine, öğrenciler saygı duruşuna geçerek istiklal marşına eşlik etti.

'İŞTE GENÇLİK' DİYE GURURLANDI

Öğrencilerin, istiklal marşı başlaması üzerine saygı duruşuna geçmeleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Marşın sonuna kadar saygı duruşunda bulunan ve eşlik eden öğrenciler, marş bittikten sonra okula gitti. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, 'işte gençlik, yeni gençlik' demekten kendini alamadı.

Etiketler : şanlıurfa siverek öğrenci istiklal marşı saygı duruşu
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