Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız görevi bırakırım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, taşıma oy iddialarına tepki gösterdi. Sayan, "Polis, asker, taşıma seçmen oy kullanmışsa elinizde delil varsa ispatlamazsanız namertsiniz. Ben de belediye başkanlığını bırakmaya hazırım. Yiğitseniz, delikanlıysanız, şerefiniz varsa ispatlayın. Ben belediye başkanlığını anında bırakırım" dedi.



Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Habertürk TV'de, 31 Mart yerel seçimlerinde taşıma oy kullanıldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Sayan, "CHP yalanlarla, iftiralarla taşıma oy diyor. Onların demesine göre biz 9 bin oyu otobüslerle Ağrı'ya taşımışız ve seçimi öyle kazanmışız. Ağrı'da 2014'te HDP seçimi kazanmıştır. O dönem 197 sandık bulunmaktaydı, bu dönem sandık sayısı da 3-4 tane eksilmiş. Polis, asker, taşıma seçmen oy kullanmışsa elinizde delil varsa ispatlamazsanız namertsiniz. Ben de belediye başkanlığını bırakmaya hazırım. Yiğitseniz, delikanlıysanız, şerefiniz varsa ispatlayın. Ben belediye başkanlığını anında bırakırım" dedi.



Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın kendisini arayıp, iddiaları öğrenebileceğini söyleyen Savcı Sayan, "Barış Yarkadaş bu iddialarda bulundu. Arayıp beni öğrenebilirdi. Ama amacı iftira ve tezvirat olduğu için bunların hayatı yalan. Barış Yarkadaş terbiye sınırlarını aşmıştır. Kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

(HaberTürk)