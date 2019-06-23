Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları merak ediliyor. Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm seçmenler tarafından heyecanla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları ve oy oranları son dakika gelişmeleri sizlerle...

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Sancaktepe 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

SANCAKTEPE 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Sancaktepe 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Sancaktepe oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Sancaktepe Belediye Başkanı AK Partili Şeyma Döğücü oldu. Sancaktepe belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sancaktepe yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Abdulkadir Çelebi

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Kamil Bayram Çınar

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Atilla Özdemir

VATAN PARTİSİ: Hüseyin Palanci

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Özgen Nama

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Şeyma Döğücü

DEMOKRAT PARTİ: Gökan Çakır

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Seyfi Ergül

BAĞIMSIZ: Orhangazi Yılmaz

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

Döğücü, İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşuyla birlikte 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

Şeyma Döğücü, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev aldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Döğücü, 2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk annesidir.

Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.