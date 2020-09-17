Salgın, F-35 teslimatlarını da vurdu! Aksamalar yaşanıyor

F-35 savaş uçaklarının teslimatları, koronavirüs salgını dolayısıyla beklentinin altında kalıyor. Müşterilerine 2020 yılı içerisinde 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etmesi gereken Lockheed Martin şirketi, salgın nedeniyle bu sayının en fazla 121'le sınırlı kalacağını açıkladı.



ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının teslimatlarında aksama yaşanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla siparişleri yetiştirmekte zorlanan şirket, 2020 yılı içerisinde aldıkları siparişlerin yüzde 15’ini müşterilerine teslim edemeyeceklerini açıkladı.

Aksam.com.tr’nin savunma sanayisi üzerine yayın yapan Janes’ten aktardığı habere göre, Hava Kuvvetleri Derneğinin yıllık olarak düzenlediği konferansta konuşan Lockheed Martin Genel Müdürü Greg Ulmer, 2020’deki teslimatların beklenenden az olacağını söyledi.

2020 yılına ilişkin toplamda 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etmesi gereken şirketin en fazla 121 adet teslimat gerçekleştirebileceğini kaydeden şirket yetkilileri, bu sayının F-35A, F-35B ve F-35C tiplerinin tamamını kapsadığını kaydetti.

Janes’in aktardığı bilgiye göre, F-35 üreticisi Lockheed Martin bugüne dek 555 adet uçağın teslimatını gerçekleştirdi. Uçakların birim fiyatları ise şu şekilde:

• F-35A: 77,9 milyon dolar

• F-35B: 101,3 milyon dolar

• F-35C: 94,4 milyon dolar