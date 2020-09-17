  • BIST
    1104.23
  • Dolar
    7,5502
  • Euro
    8,9194
  • Altın
    471,9840
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
Tarla ortasında seyyar kumarhane!
4 ay sürekli yoğun bakımda kaldığı koronavirüs tedavisinden çıkan hastanın sorduğu ilk soru: Trafik ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir
Trabzonspor'un teknik adamı Newton: Ezanı ilk duyduğumda ağlamıştım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj
Komşusunu darp eden Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi
Kuralları hiçe sayan Sinan Çetin, tepkilere neden oldu! Ne maske var ne kural uymak
Türkiye'de ilk aşı denemesi gerçekleştirildi!
Sıla, Halil Sezai'ye böyle tepki gösterdi: Sana yazıklar olsun
Göztepe, Nijeryalı Obinna Nwobodo ile prensipte anlaştı
Bulgaristan'ın hava sahasını ABD jetleri koruyacak
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Önemli aşama başarıyla tamamlandı
Salgın, F-35 teslimatlarını da vurdu! Aksamalar yaşanıyor
Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan Muric'e duygusal veda
MSB'den kararlılık vurgusu: Devam ediyoruz...
İran'dan BAE ve Bahreyn' sert tepki! "İsrail'in tüm suçlarına ortak olduğunu bilsinler"
Başkan Erdoğan: Bunun adı Türkiye modelidir
Karantinada olması gerekirken dükkanda yakalandı, verdiği cevap 'Pes' dedirtti: Adam mı öldürdüm
Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyar TL kaynak aktardık
Bakan Kurum'dan Elazığ açıklaması: Konutları bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 85 bini aştı
NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu açıklandı
17 Eylül 2020 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 12:23:00

Salgın, F-35 teslimatlarını da vurdu! Aksamalar yaşanıyor

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs F-35 teslimalatlarında da aksamalara neden oluyor. 2020 yılı içinde 141 adet F-35 teslim etmesi gereken şirket en fazla 121 adedini teslim edebileceğini açıkladı

F-35 savaş uçaklarının teslimatları, koronavirüs salgını dolayısıyla beklentinin altında kalıyor. Müşterilerine 2020 yılı içerisinde 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etmesi gereken Lockheed Martin şirketi, salgın nedeniyle bu sayının en fazla 121'le sınırlı kalacağını açıkladı.

ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının teslimatlarında aksama yaşanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla siparişleri yetiştirmekte zorlanan şirket, 2020 yılı içerisinde aldıkları siparişlerin yüzde 15’ini müşterilerine teslim edemeyeceklerini açıkladı.

Aksam.com.tr’nin savunma sanayisi üzerine yayın yapan Janes’ten aktardığı habere göre, Hava Kuvvetleri Derneğinin yıllık olarak düzenlediği konferansta konuşan Lockheed Martin Genel Müdürü Greg Ulmer, 2020’deki teslimatların beklenenden az olacağını söyledi.

2020 yılına ilişkin toplamda 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etmesi gereken şirketin en fazla 121 adet teslimat gerçekleştirebileceğini kaydeden şirket yetkilileri, bu sayının F-35A, F-35B ve F-35C tiplerinin tamamını kapsadığını kaydetti.

Janes’in aktardığı bilgiye göre, F-35 üreticisi Lockheed Martin bugüne dek 555 adet uçağın teslimatını gerçekleştirdi. Uçakların birim fiyatları ise şu şekilde:

• F-35A: 77,9 milyon dolar

• F-35B: 101,3 milyon dolar

• F-35C: 94,4 milyon dolar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER