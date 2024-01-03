VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rahmi Koç'u üçe katladı! Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu
İsrail'in sistematik işkencelerini itiraf ettiler... "Katillere bedava pizza!"
Kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı
İddia: ABD, Katar'daki askeri varlığını 10 yıl daha uzatacak
Japonya'daki uçak kazası 100'den fazla seferi iptal ettirdi
İşgalci İsrail'den mülteci kampına İHA saldırısı
03 Ocak 2024 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 11:14:00

Saldırı hazırlığındaydılar... Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: IHA

ABONE OL

MİT ve emniyet tarafından çökertilen DEAŞ hücresinin saldırı için keşif görüntüleri ortaya çıktı. Terör şüphelilerin keşif ve gözetleme yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Türkiye'deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığındayken MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertilen DEAŞ'lı teröristlere ait keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Türkiye'deki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'ın eylem hücresi çökertilmiş, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 39 adrese eş zamanlı yapılan baskında Irak, Suriye ve Fas uyruklu 32 şüpheli yakalanmıştı.

Sansasyonel eylem hazırlığı sırasında güvenlik ve istihbarat birimlerince çökertilen hücredeki DEAŞ üyelerinin TEM Şubedeki sorgusu tamamlandı. Aralarında hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen "Abu Yakin El- Iraki" kod adlı Micbel El-Şuveyhi, "Ebu Leys" kod adlı Mohammed Hilaf İbrahim İbrahim ve "Abdullah El Cumeyli" kod adlı İyheb El-Ani'nin de bulunduğu 26 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

KEŞİF VE GÖZETLEME YAPTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Söz konusu hücre üyeleri ile birlikte diğer DEAŞ üyelerinin, Selman-ı Farisi Taburu adlı Türkiye'deki yapıda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca Türkiye'deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığında olan DEAŞ şüphelerinin keşif ve gözetleme görüntüleri ortaya çıktı. Terör örgütü içindeki yapıda sözde "istihbarat sorumlusu" olarak faaliyet gösteren Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf İbrahim İbrahim'in ülkedeki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Düzenlenen zincirleme operasyonla çökertilen hücre üyelerine ait çok sayıda dijital materyale el konulurken, keşif ve gözetlemeye ait güvenlik kameraları dikkat çekici bulundu. Saldırı talimatının örgütün hangi kolundan geldiği araştırılırken, sorguda çözülen hücredeki kilit isimlerden Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani'nin ilk ifadelerinde, DEAŞ'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de örgüt içindeki faaliyetleri ve ülkede DEAŞ bağlantılı kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştıkları öğrenildi. Çapraz sorguda çözüldükleri anlaşılan hücre üyeleri ile ilgili görüntülerin, tasarlanan eylemin öncesindeki keşif görüntüleri olduğu aktarıldı.

Diğer yandan adliyeye sevk edilen örgüt üyelerinin 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli için "ev hapsi" uygulanırken, 4 DEAŞ zanlısı hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildiği aktarıldı.

Etiketler : terör örgütü deaş operasyon keşif
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX