Sahte hesapla AK Partili isimleri hedef alan savcı açığa alındı

Açtığı sahte hesapla AK Partili üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunan savcı Özcan Muhammed Gündüz HSK tarafından açığa alındı.



DHA'da yer alan habere göre, Sosyal medya platformunda "@HOHMUSTESARI" adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Partili üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin yapılan soruşturmada; Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu, açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.

Mesai saatleri içinde Twitter'dan açtığı 'trol' hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da savcı Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin '[email protected]' mail adresi üzerinden 2016'nın ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen savcı Gündüz, 3 Mayıs 2021 günü Samsun'da ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

HSK 2'İNCİ DAİRE KARAR VERECEK

Müfettiş soruşturması süren, bir süre önce vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a hakaret ettiği tespit edilen savcı Gündüz'ün mesleğe devam edip edemeyeceğine ise HSK 2'inci Daire karar verecek.