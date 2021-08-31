VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yangın bölgelerindeki elektrik abonelerinin borçları 3 aylığına ertelendi
Irak Türkiye'den SİHA ve ATAK helikopteri satın almak istiyor
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Lise öğrencilerinden akıllı tarım robotu
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar belli oldu
İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
İşte yerli ve milli gücümüz
Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü
BMGK'den Kabil havalimanı kararı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Ağustos
Suçiçeği değil el, ayak, ağız hastalığı olabilir
Çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa, dikkat!
Diyabetten koruyan 9 tüyo
Antidepresan ikramlık değildir, bilinçsiz kullanılmaz!
Amerika alarma geçti! 5 bin ulusal muhafız görevlendirildi
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Koca'dan önemli açıklama: Plaka kodlarıyla paylaştı
Dağdan kaçarak teslim olmuştu!
"Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında"
Terör örgütü YPG/PKK Afrin'de sivillere saldırdı
İşte 30 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu
31 Ağustos 2021 Salı 09:23:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 09:23:00

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.

Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tümamiral Kendir Tuğamiral Tezel Tuğamiral Paşaoğlu
İmaj değişimine özel paylaşım

İmaj değişimine özel paylaşım
Aşı karşıtlarına ateş püskürdü

Aşı karşıtlarına ateş püskürdü
Fatma Teyze'nin evi bitti

Fatma Teyze'nin evi bitti
Kınanmaktan korkmuyorum

Kınanmaktan korkmuyorum
"Kuzenimle tatlıya bağladık"

"Kuzenimle tatlıya bağladık"
El ele nispet pozları

El ele nispet pozları
2 saat güldürdü

2 saat güldürdü
Kapadokya'da film zamanı

Kapadokya'da film zamanı
Yavru carettalara yardım eli

Yavru carettalara yardım eli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER