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07 Şubat 2021 Pazar 17:11:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 17:11:00

Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşıları bu hafta yapılacak

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Koronavirüs aşılamasında ikinci dozun uygulanmasına bu hafta başlanacak. Öncelik yine sağlık çalışanlarında olacak. Bir yandan da ilk doz aşı uygulaması devam edecek.

Çin'den alınan ikinci parti Sinovac aşısı ocak ayının sonunda Türkiye'ye ulaştı. Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nda incelemeye alınan aşıların, bu hafta kullanıma sunulması planlanıyor.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, aşıların analiz sürecinin bu hafta içi tamamlanıp, sağlık çalışanlarından başlayarak toplumun kullanımına sunulacağını söyledi.

İlhan, aşının ikinci sağlık çalışanlarına uygulanmasına Perşembe günü başlayacağını, muhtemelen 5-6 gün içinde tamamlanacağını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşısı yapılırken, 65 yaşından büyüklere de aşı yapılacak.

2 buçuk milyonun üzerinde aşılama yapıldı

Şu anda 75 yaş üstü bireylere ilk doz aşılama yapılıyor. Bugüne kadar 2 buçuk milyonun üzerinde aşılama yapıldı.

Peki, salgın nedeniyle ikamet adreslerinde bulunmayanlar nasıl aşılanacak?

Aşılamanın ikamete göre yapılmadığını aktaran İlhan, "Herkes başvuru yaptığı sağlık kuruluşu üzerinden aşılamasını yapabilir. Erzurum'da olan vatandaşımıza Ankara'da, Antalya'da olan vatandaşımıza İzmir'de aşılama yapabilir. Yeter ki doğru yerden randevu alabilsin." dedi.

Aşılama sırası gelenler; e-Devlet, e-Nabız, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da Alo 182'yi arayarak, Aile Sağlık Merkezleri'ne danışarak randevu oluşturabiliyor.

Etiketler : sağlık çalışanları aşı koronavirüs aşısı ikinci doz
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