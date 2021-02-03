Sağlık Bakanlığı koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı

Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla birlikte günlük vaka ve ölü sayısını kamuoyuna akşam saatlerinde duyuruyor.

Bugün Bakan Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu"nda aşı takvimi ve koronavirüste son durumun ele alınması bekleniyor. Öte yandan aşılamanın başlaması ve vaka sayısındaki düşüş umut verici gelişmelere sebep oluyor.

Bakan Koca akşam saatlerinde Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı gibi tüm verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Güncel verileri her gün açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aynı zamanda orona vaka ve günlük tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



Son olarak vaka sayısı 7.795, hasta sayısı 630 olarak duyurulmuştu.



Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Türkiye"nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 3 ŞUBAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen hasta sayısı açıklandı. Bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanmasının ardından günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kamuoyuna duyuruldu.



