Sağlık Bakanlığı koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu.
Bugün Bakan Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu"nda aşı takvimi ve koronavirüste son durumun ele alınması bekleniyor. Öte yandan aşılamanın başlaması ve vaka sayısındaki düşüş umut verici gelişmelere sebep oluyor.
Son olarak vaka sayısı 7.795, hasta sayısı 630 olarak duyurulmuştu.
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 3 ŞUBAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen hasta sayısı açıklandı. Bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanmasının ardından günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kamuoyuna duyuruldu.