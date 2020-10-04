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04 Ekim 2020 Pazar 19:27:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 19:41:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin 4 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 4 Ekim koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Bakan Koca: Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.

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