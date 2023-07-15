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15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:40:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:40:00

Saçlarını kestirdi: Serenay'ın Avukat Leyla imajı

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Oyuncu Serenay Sarıkaya, dijitalde yayınlanacak olan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi için imaj değişikliğine gitti.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, dijitalde yayınlanacak olan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi için imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını omuzları hizasında kestirip fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Yıllar sonra Metin Akdülger ile yeniden partner olacak olan Sarıkaya, dizide amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

Etiketler : Saçlarını kestirdi Oyuncu Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti
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