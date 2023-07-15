Saçlarını kestirdi: Serenay'ın Avukat Leyla imajı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, dijitalde yayınlanacak olan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi için imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını omuzları hizasında kestirip fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Yıllar sonra Metin Akdülger ile yeniden partner olacak olan Sarıkaya, dizide amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

