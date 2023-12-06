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Rusya: Batı, Ukrayna'ya ihanet etti
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06 Aralık 2023 Çarşamba 14:57:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 14:57:00

Rusya: Batı, Ukrayna'ya ihanet etti

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini ve Ukrayna halkının güvenini kullandığını belirterek, "Onlar (Ukraynalılar) Batı'ya güvendi. Batı ise onları alaycı şekilde kandırdı." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da güncel konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, Rusya ile Ukrayna arasında gizli barış görüşmelerinin yapıldığı ve İngiltere'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya ile barış müzakerelerinde baskı kurduğu iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu konuda herhangi bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Zaharova, "Bu, Batı'da bazı elit grupların gizli arzusu olabilir. Belki bunun üzerinden barış sürecini teşvik etmek istiyorlar. Belki de kendilerini barış gücü tarafı olarak göstermek için enformasyon ortamında gerekçe yaratmak istiyorlar. Bunun neyle ilgili olduğunu söyleyemem. Böyle bir bilgiye sahip değilim." dedi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin Kiev yönetimine Rusya ile barış müzakerelerini sürdürmesini yasakladığını öne süren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar (Batılı ülkeler) Ukrayna meselesinin sona ermesini istemiyor. Onların, bu hikayenin herhangi bir biçimde devam etmesine ihtiyaçları var. Rusya ve Ukrayna karşıtı kampanyanın arkasında duran Anglosakson ikilisi, darbeler gerçekleştirerek bu çatışmaları kışkırttı, sonra da Ukrayna'nın müzakereler yolundan gitmesine izin vermedi. Herkes, Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini, alaycı şekilde Ukrayna halkının güvenini kullandığını anlıyor. Onlar (Ukraynalılar) Batı'ya güvendi. Batı ise onları alaycı şekilde kandırdı."

"RUSYA İLE NATO ARASINDA DOĞRUDAN ÇATIŞMA RİSKİ ARTIYOR"

NATO'nun Ukrayna'ya uçak sevkiyatı konusuna da değinen Zaharova, "Ukrayna ordusunun tarafında çatışmalarda yer alan savaş uçakları, Rusya Silahlı Kuvvetleri için yok edilecek meşru hedef." şeklinde konuştu.

Zaharova, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskinin giderek arttığını söyledi.

Etiketler : rusya ukrayna ihanet
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