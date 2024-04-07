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Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırıları yapıldı
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07 Nisan 2024 Pazar 21:36:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 21:36:00

Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırıları yapıldı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'ndan (Rosatom) yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santraline sabah saatlerinde "eşi benzeri görülmemiş" yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde de santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı aktarıldı.

Saldırılar nedeniyle tesis ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Birliği'ni, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde tırmanan duruma derhal müdahale etmeye çağırıyor." ifadesine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Etiketler : Rusya Ukrayna saldırı nükleer santral
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