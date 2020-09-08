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08 Eylül 2020 Salı 17:35:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 17:35:00

Reyhanlı faili teröristin üzerinden katil Esed'in rejimine ait silah çıktı

Kaynak: AA

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Bakan Soylu'nun bugün açıkladığı ve Reyhanlı katliamının faili olduğu tespit edilen terörist Ercan Bayat'ın üzerinden çıkan silah için katil Esed rejiminin taşıma ruhsatı verdiği ortaya çıktı.

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörist Ercan Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı çıktı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı çıktı.

Silah taşıma ruhsatının Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından hazırlanarak hizmet için verildiği tespit edildi.

"Gizli" ibareli

Ruhsatın üzerinde, kullanılan silahın özellikleri, "gizli" ibaresi, kişisel bir kimlik olduğu, bulunduğunda polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmesi gerektiği uyarıları yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Ercan Bayat'ın güvenlik güçlerince yakalandığını ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini açıklamıştı. 

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