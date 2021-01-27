Rakamlar Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 2020 yılında kapanan iş yeri sayısının 99 bin 588 olduğunu söyleyerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verileri yanıt verdi.

Kapanan iş yeri sayısını aktaran Kılıçdaroğlu’nun, aynı yıl açılışı yapılan iş yeri sayısına değinmemesi dikkat çekti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından yayımlanan Sicil Gazetesi verilerine göre 2020 yılında 365 bin 533 iş yeri açılışı gerçekleştirildi. Rakamlar bu yıl açılışı yapılan iş yeri sayısının kapanan iş yeri sayısının 3 katından daha fazla olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, 2020 yılında, geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında açılışı yapılan iş yeri sayısının kapanışı yapılan iş yeri sayısına oranla pandemiye rağmen olumlu bir artış gösterdiği görülüyor.

İşte yıllara göre açılan ve kapanan iş yeri sayıları:

• 2019

Açılan 238 bin 416

Kapanan 114 bin 977

• 2018

Açılan: 229 bin 298

Kapanan: 106 bin 140

• 2017

Açılan 229 bin 367

Kapanan: 96 bin 945