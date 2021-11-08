Namlunun ucundalar

Suriye'nin Kamışlı kentinde, yerleşim alanların büyük bir bölümüne terör örgütü YPG/PYD/PKK tarafından tüneller kazıldı. Teröristler SİHA'lardan gizlenmek için demir saclarla tedbir almaya çalışıyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Kamışlı kentinde kazılan tüneller görüntülendi.

Teöristlerin, SİHA'ların bölgeyi görüntülemesini engellemek için demir saclarla kurdukları çardakları, tünellerin üzerine kapattıkları görüldü.

Terör örgütünün kazdığı tüneller halkı da canından bezdirdi. Bu durum karşısında korkudan bir şey yapamayan halkın, tüneller yüzünden evlerinin çökmesinden korktuğu belirtiliyor.

Kamışlı'da halk, rejimin müdahalesine de tepki gösteriyor.