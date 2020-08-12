Hakkari'de PKK'nın finansal ayağına ağır darbe! Van'da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
Kaynak: AA
Van'da narkotik ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe vurdu. Van'da bir kamyonette 61 kilo 495 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada, bagajdaki 4 çuvalda 70 paket halinde 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Z.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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