PKK sivillere bayram sevinci yaşatmadı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halaf köyünde patlama meydana geldi.



5 SİVİL ÖLDÜ,YARALILAR VAR

Köyün girişinde bir kontrol noktasının yakınında park edilen kamyonetin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplam 12 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

PKK TARAFINDAN DÜZENLENDİ İDDİASI

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Son olarak 26 Temmuz'da Rasulayn ilçesindeki kapalı sebze pazarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucunda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş, 10 sivil yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alıyor.