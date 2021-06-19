PKK elebaşı Karayılan'ın sağ kolu örgütteki paniği anlattı

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Özgür Gabar kod aldı terörist Fırat Şişman, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ koluydu.

25 yıldır PKK içinde olan Şişman, örgütün en büyük sözde bölge sorumlularından birisi. 8 Nisan'da Şırnak'ta Eren-10 operasyonunda ağır yaralı olarak ele geçirildi.

PKK'lı terörist jandarma ekiplerine PKK ile ilgili tüm bildiklerini anlattı. Çektiği videoda örgütün çöküş sürecine girdiğini söyledi.

"Eğer kötü bir yaklaşımları olmuş olsaydı olay yerinde zaten ağır yaralıydım, bilincimi yitirmiş durumdaydım, beş dakika bile müdahale edilmemiş olsaydı bana benim yaşama şansım imkanım olmayacaktı. Bunu yapabilirlerdi ama tersi bana yapıldı"

PKK'daki çöküş sürecini anlattı

Örgüte katılımların son yıllarda azaldığını söyledi. Örgütün çöküş sürecine girdiğini şu sözlerle anlattı:

"Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı. Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısında örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi"

SİHA'lardan örgüte büyük darbe

Sadece başarılı kara operasyonları PKK'ya büyük darbe vurmadı. Yerli SİHA'lar örgütte paniği neden oldu. Terörist Şişman da örgütün kabiliyetinin ortan kalktığını söyledi.

"Özellikle Türkiye'de üretilen yeni modern askeri teknolojiler üretilen SİHA ve İHA'lar genel olarak örgütteki geçmiş süreçteki hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu"

Örgütteki çözülme sürüyor

Terörist Fırat Şişman, bölücü terör örgütünün içindeki çözülmeleri ve tartışmaları anlattı.

"Hayatlarını kaybeden insanlar yine örgüt tarafından eleştirildiler. Neden günlük hareket ediliyor, neden açık hareket tarzı var, neden köylüler ile ilişkiye geçiliyor, milisler ile görüşülüyor"

'Teslim olun' çağrısı

PKK'lı terörist Şişman, diğer teröristlere de "teslim olun" çağrısı yaptı.

"Şimdiye kadar örgüt içerisinde yaşanan ve var olan zorlukları sizlerde en az benim kadar biliyorsunuzdur. Ve yaşayarak bizzat öğrendiniz. Bütün arkadaşlarım kendileri için, aileleri için, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde bulunmalıdırlar"

16 askerin şehit edildiği saldırının da faili

Terörist Fırat Şişman'ın 5 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu belirlenmişti.

Şişman'ın 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu öğrenildi. Ayrıca, 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı da olduğu tespit edildi.