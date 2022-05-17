VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
Fransa gıda krizini aşmak için Afrika'daki arazilere göz dikti
MEB matematik yaz okulları açacak
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Nebati: Şimdiki hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir
Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor
Türkiye'nin bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
İçişleri Bakanlığından 'Türkiye'nin göç politikasına' ilişkin videolu paylaşım
Türkiye'de bir ilk: Yeni sistem faaliyete girdi
İpek böcekçiliği yeniden canlandı
Kaybettiği kimliği hayatını kararttı
U.S. Polo Assn. ile “Sevdiklerinle Anı Paylaş”
Kremlin'den Avrupa'ya sert tepki
Almanya'dan Türkiye açıklaması
Bakan Soylu'dan provokasyonlara yanıt!
Savunmada büyük hamle!
Finlandiya'dan NATO açıklaması! Türkiye'ye uzlaşı mesajı
Nisa bebeğin annesi Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu
Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü
Azerbaycan'da filmlendi
‘Gönül Dağı' Lyon'da
Setlere doktor engeli
Çocuk bakıyorum
Cem bu kez güldürmedi
17 Mayıs 2022 Salı 15:46:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 15:46:00

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait RPG-7 roketatar, 6 adet AK-47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü, 2 antipersonel mayını, 74 el bombası, 30 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 30 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 50 adet basma düzenek, 50 adet Alfa-fire düzenek, 2 bin elektrikli fünye, 2 plastik patlayıcı, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, silah üstü termal, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü, 2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, gece görüş dürbünü, termal dürbün, Yaesu araç telsizi, 8 Yaesu el telsizi,14 gaz maskesi, 16 oksijen tüpü, 3 güneş paneli ile çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Alfa-fire Dragunov
Deniz'i Diva'ya benzettiler

Deniz'i Diva'ya benzettiler
Eşinin soyadını sildi

Eşinin soyadını sildi
Ferrari'den tramvay'a transfer!

Ferrari'den tramvay'a transfer!
Sahneli lansman

Sahneli lansman
Ben onun şarkılarını severim

Ben onun şarkılarını severim
10 bin kişilik koro

10 bin kişilik koro
Stand-up yaparken tanışmışlar

Stand-up yaparken tanışmışlar
'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor

'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX