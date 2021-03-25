Saldırı hazırlığındaki 6 terörist artık etkisiz

25 Mart 2021 Perşembe 11:34:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 11:34:00
Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.