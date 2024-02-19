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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 36 gözaltı
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19 Şubat 2024 Pazartesi 18:47:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 18:47:00

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 36 gözaltı

Kaynak: AA

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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 12-19 Şubat'ta kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde bir miktar esrar, kokain, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheli emniyete götürüldü.

Etiketler : uyuşturucu operasyon Osmaniye
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