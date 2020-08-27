Oruç Reis için yeniden NAVTEX

Oruç Reis için yeniden NAVTEX

Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Daha önce 23 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar uzatılan Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yeni bir navtex ilan edildi.

Sismik araştırma çalışmalarının 1 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeni yayınlanan Navtex'te Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin 27 Ağustos - 1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı duyuruldu.

Çalışma yapılacak bölgenin koordinatları paylaşılırken “6 Deniz mili açık geçilmesi” uyarısı da yapıldı.

Navtex’in 1 Eylül’de saat 20.59’da yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.