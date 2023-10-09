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09 Ekim 2023 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 14:15:00

Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birlemiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.

Bölgedeki istikrara işaret edilen tezkerede, "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 26 Ekim 2022 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması istendi.

Etiketler : orta afrika cumhurbaşkanlığı tezkeresi tbmm
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