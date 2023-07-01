VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabotaj Bayramı nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı
Fransa'yı kaosa sürükleyen cinayete ilişkin ses kaydı yayımlandı! "Kıpırdama yoksa kafana sıkarım"
Azerbaycan'dan, Fransa'ya yönelik seyahat uyarısı
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! Bakan Özhaseki: Çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Bakan Bolat, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Ukrayna'dan AB'ye, Rusya'ya yeni yatırım çağrısı
01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:38:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:38:00

Önemini yine kanıtladı: Muhalefetin yapılmasına karşı çıktığı Osmangazi Köprüsü rekor kırdı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Temeli atıldığı ilk günden itibaren muhalefetin her şeyde olduğu gibi "istemezük" söylemine maruz kalan, 1550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprülerinden biri olan Osmangazi Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinin 24 Haziran'a denk gelen gününde, 111 bin 770 araç ile günlük araç geçişi rekorunu kırdı.

İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprülerinden biri olan "Osmangazi Köprüsü" bugün 7 yaşını doldurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü, 7 yaşına girdi. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprünün toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda, 1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7. olan Osmangazi Köprüsü, 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

KÖRFEZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA İNDİ

Ulaşım alternatiflerine göre körfezi geçiş süreleri değerlendirildiğinde, körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek 45-60 dakika iken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak körfez 6 dakikada geçilebiliyor.

Osmangazi Köprüsü'nün yapımı kapsamında kullanılan, çelik teller uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu uzunluk ile dünyanın etrafı 2 kereden fazla dönülüyor.

14 FUTBOL SAHASINA EŞDEĞER

Yaklaşık 14 büyük futbol sahası alanına eşdeğer olduğu belirtilen Osmangazi Köprüsü, Güney Yaklaşım Viyadüğü tabliyesinin 1120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 metre ve 133 metreden oluşan 260 metrelik kısmı, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemi ile monte edilmiş olup, bu, dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu özelliğini taşıyor.

7 yıl önce bugün hizmete giren Osmangazi Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinin 24 Haziran'a denk gelen gününde, 111 bin 770 araç ile günlük araç geçişi rekorunu kırdı.

Etiketler : Osmangazi Köprüsü Körfez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Ustaları andı

Ustaları andı
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX