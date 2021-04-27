27 Nisan 2021 Salı 19:36:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 19:36:00
Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP'nin 1915 olayları paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Çelik, HDP'nin 1915 olayları paylaşımına ilişkin, "Asıl bunu söyleyenlerin PKK katliamıyla yüzleşmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.