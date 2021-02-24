Öğretmenlere aşı yapılıyor... Milli Eğitim Bakanı Selçuk aşı yaptırdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da öğretmenlere aşı uygulaması programına katılarak koronavirüs aşısı yaptırdı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da öğretmenlere aşı uygulaması programına katılarak koronavirüs aşısı yaptırdı.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk. Daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedavi süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor. Biz listesini iletmiştik.
Tüm vatandaşlarımız gibi kıs mesaj göndererek bilgi alabilirler. Yine randevu sistemi oluşturuluyor.
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