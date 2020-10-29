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29 Ekim 2020 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:52:00

ODTÜ'lü Aslı 'kuşkonmaz' üretiyor

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İstanbul'daki bir şirkette pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp kadınlarla kuşkonmaz üretimine başlayan Aslı Aksoy, 2.5 dönümle başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüm araziye çıkardı.

New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen 40 yaşındaki Aslı Aksoy, "Türk sofralarında çok bilinmeyen kuşkonmaz, özellikle Avrupa'da büyük ilgi görüyor. İhracatta önemli fırsatlar sunuyor. Singapur, Almanya ve Hollanda'ya ilk deneme sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Talepler var" diyor.  

Etiketler : kuşkonmaz üretimi Aslı Aksoy ihracat
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