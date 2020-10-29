ODTÜ'lü Aslı 'kuşkonmaz' üretiyor

New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen 40 yaşındaki Aslı Aksoy, "Türk sofralarında çok bilinmeyen kuşkonmaz, özellikle Avrupa'da büyük ilgi görüyor. İhracatta önemli fırsatlar sunuyor. Singapur, Almanya ve Hollanda'ya ilk deneme sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Talepler var" diyor.