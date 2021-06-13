NATO Zirvesi yarın! 1.5 yıl sonra liderlerle yüz yüze zirve

NATO Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki toplantısı yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO karargahında düzenlenecek. Zirvede gelecek 10 yılda NATO'nun izleyeceği yol haritası ele alınacak. NATO, kendini yeni döneme adapte ederken yapılması gerekenlerin masaya yatırılacağı toplantıda; Çin'in yükselişi, Rusya, terörle mücadele, yükselen yıkıcı teknolojiler, siber tehditler ve saldırılar, iklim değişikliğinin güvenlik etkileri ele alınacak.

KORONAVİRÜS MASADA

Liderler zirvesinde koronavirüs ve aşı çalışmalarının da ele alınacak başlıklar arasında yer alması öngörülüyor. Bunun yanı sıra liderler arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde de ikili ilişkiler gündeme gelecek.

NATO Liderler Zirvesi Nisan 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılmıştı.

ŞUŞA'DA BULUŞMA

Başkan Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak. Başkan Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gidecek - Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da İlham Aliyev'le görüşecek, Bakü'de oynanacak Türkiye-Galler maçını izleyecek.

ZİRVE ÖNCESİ NATO'DA İŞBİRLİĞİ MUTABAKATI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.

KARŞILIKLI SAYGI ESAS

NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.