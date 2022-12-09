Muş'ta iki aile arasındaki arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: AA
Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde yaşayan Yunusoğlu ve Adanur aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Daha sonra merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde karşılan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 21 yaşındaki Doğan Yunusoğlu hayatını kaybetti, iki aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavga anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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