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MSB'den şehit Celil Mutlu için taziye mesajı
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04 Aralık 2021 Cumartesi 01:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 01:00:00

MSB'den şehit Celil Mutlu için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için taziye mesajı yayımladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Teröristler bir mağarada kıstırıldı. Mağaradaki teröristler "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.

Teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi, biri ise teslim oldu.

Çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu ağır yaralandı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı asker müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) paylaşılan taziye mesajında, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : msb bakanlık taziye mesajı
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