MSB: TSK'de terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe YAŞ tarafından karar verilmektedir

MSB: TSK'de terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe YAŞ tarafından karar verilmektedir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe, Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında, TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır."