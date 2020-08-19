MSB: TSK'de terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe YAŞ tarafından karar verilmektedir
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararlarının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarafından verildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe, Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında, TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır."
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