MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xyY1ike1Q4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2023
Paylaşımda eğitim atışlarına ilişkin görseller de yer aldı.
- MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı
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