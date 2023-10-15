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MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı
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15 Ekim 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 15:15:00

MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda eğitim atışlarına ilişkin görseller de yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı sinop test merkezi eğitim atışı
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